Yaşam

Batman'da 2 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı

Batman’da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs, JASAT ekiplerince yapılan sıkı takip sonucu yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Batman'da 2 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince "bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıldır cezaevi firarisi olan ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

2 YILDIR ARANAN CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

M.Y.nin arkadaşları ile birlikte çarşıda dolaştığının belirlenmesi üzerine JASAT ekipleri, şahsı bir süre araçla takip etti. Takip sonucu girdiği adreste ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.