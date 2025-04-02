Afyonkarahisar'da reklam direğine çarpan araçta bir kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar-Antalya Karayolu Ballık Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Emre Öztürk hayatını kaybetti. 03 FZ 862 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek reklam direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:56

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında reklam direğine çarpan otomobilin sürücüsü Emre Öztürk (24)hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya Karayolu Ballık Kavşağında meydana geldi. Emre Öztürk yönetimindeki 03 FZ 862 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak reklam direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilin sürücüsü Emre Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılığın incelemesinin ardından Emre Öztürk'ün cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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