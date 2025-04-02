Beykoz'da 6 ton çilek taşıyan TIR'da yangın

Beykoz'da 6 ton çilek taşıyan TIR'ın lastiklerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sararken tonlarca çilek yola saçıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik akışı bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı. Yola saçılan çileklerin toplanmasının ardından temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 05:37

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Yangın, saat 00.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Bozhane mevki, Edirne istikametinde seyir halindeki 34 CHU 506 plakalı TIR'da çıktı. Aracın lastiklerinden yükselen alevleri fark eden şoför, TIR'ı emniyet şeridine çekti. Bu sırada, büyüyen alevler TIR'ın kasa kısmına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

KASA KASA ÇİLEK YOLA SAÇILDI

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olduğu düşünülen 6 ton çilek, ahşap olan kasalarının yanması sonucu yola saçıldı. Yangın nedeniyle otoyolda araç yoğunluğu oluşurken, trafik akışı bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı. Yola saçılan çileklerin toplanmasının ardından temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.

Fren balatalarından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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