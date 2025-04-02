Afyonkarahisar'da totem tabelasına çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak girdiği tarım arazisinde totem direğine çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 12:15

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Kaza, Kızılören ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö., idaresindeki 03 FZ 862 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki tarım arazisine girip totem direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve Sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Talihsiz sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden çıkarılarak morga götürüldü.