Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botla gitmeye çalışan 2’si çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 04:28

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Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ege Denizi'nin Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Hemen harekete geçen KB-115 isimli Sahil Güvenlik Botu, Midilli Adası'na doğru ilerlemekte olan lastik botu durdurarak içindeki 2'si çocuk 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

GÖÇMENLERE İNSANİ YARDIMDA BULUNULDU

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 35 göçmene yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu. Aralarında kadınların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi yetkililerine teslim edildi.

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