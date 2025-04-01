Kasalarca domatesi tepki için çöpe attı: Milyonluk para cezasına çarptırıldı

Çorum'da bir pazarcı, domatesleri uygun fiyata satmamak için çöpe dökmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Çorum Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri pazarcıyı tespit etmesi üzerine işlem başlatıldığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın yaptığı açıklamada pazarcı hakkında ayrı ayrı inceleme başlatıldığını, 1,4 milyon TL’den 17,2 milyon TL’ye kadar para ceza kesileceğini belirtildi.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 04:23

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Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Çorum'da domatesleri tepki olarak çöpe döken pazarcı Z.R. ve malların gerçek sahibi olan 'Z…' unvanlı hal esnafına 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar para cezası verileceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Çorum'da Z.R. isimli bir pazarcının domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğünün görülmesine ilişkin, Çorum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme ve işlem başlatıldığını açıkladı.

1,4 MİLYON TL'DEN 17,2 MİLYON TL'YE PARA CEZASI

Yapılan inceleme sonucunda bu eylem, piyasada darlık yaratmaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya, tüketicinin mallara ulaşmasını engellemeye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirildi.

Gürcan, Z.R. ve malların gerçek sahibi olan 'Z…' unvanlı hal esnafına ayrı ayrı inceleme başlatıldığını, her ikisine de 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar ceza kesileceğini belirti.

Açıklamada, Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle ilgili kişiler hakkında işlem yapılacağı bilgisini de paylaşan Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakına uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz, 365 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edecektir" dedi.

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