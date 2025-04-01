Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Uçuruma yuvarlanan araçta 1 ölü 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari aracı kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ile çarpıştı. Kazada ticari araç uçuruma yuvarlanırken sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün eşi ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 04:57

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde İ. K'nin (44) kullandığı 46 AFB 4** plakalı hafif ticari araç, Kürtül Mahallesi Kavkut Küme Evleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı. Savrulan araç, uçuruma yuvarlandı.

OTOMOBİLLERİ DURDURARAK YARDIM İSTEDİ

Araçtan fırlayan İ. E. K. (11), yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü İ.K'nin öldüğünü belirleyen ekiplerce yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkartılan eşi M.K. (34) ve oğlu A.K. (14) ile İ. E. K. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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