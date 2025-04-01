Tavuk çiftliğinde korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde korkutan yangın meydana geldi. Alevler çiftliği tamamen sararken şans eseri alanda tavuk bulunmadığı öğrenildi. Yangına ilişkin itfaiye ekipleri inceleme başlattı.
Pazaryeri ilçesi Ahmetler köyünde akşam saatlerinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine hızla jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYVANLARIN OLMAMASI FELAKETİN ÖNÜNE GEÇTİ
Yangının çıktığı alanın boş olduğu ve hayvanların bulunmadığı öğrenildi. Ekipler alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.