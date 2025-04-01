Tavuk çiftliğinde korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Giriş Tarihi: 01.04.2025 02:33

Pazaryeri ilçesi Ahmetler köyünde akşam saatlerinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine hızla jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.