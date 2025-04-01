Yaşam

Tavuk çiftliğinde korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde korkutan yangın meydana geldi. Alevler çiftliği tamamen sararken şans eseri alanda tavuk bulunmadığı öğrenildi. Yangına ilişkin itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Tavuk çiftliğinde korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Pazaryeri ilçesi Ahmetler köyünde akşam saatlerinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine hızla jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tavuk çiftliğindeki yangın kısa sürede alanın büyük çoğunluğuna yayıldı. (AA) Tavuk çiftliğindeki yangın kısa sürede alanın büyük çoğunluğuna yayıldı. (AA)

HAYVANLARIN OLMAMASI FELAKETİN ÖNÜNE GEÇTİ

Yangının çıktığı alanın boş olduğu ve hayvanların bulunmadığı öğrenildi. Ekipler alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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