Manisa'da kan donduran olay! Baba oğlunu öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen baba oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgada baba oğlunu silahla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı oğul kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 01:50

Paylaş



ABONE OL

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda baba oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Olay, Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Saruhan Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Önceden husumetli olan Baba Ayhan Ok ile oğlu Ahmet Ok arasında çıkan kavgada baba Ayhan Ok, oğlu Ahmet Ok'u silah ile vurarak yaraladı.

EVLAT KATİLİ OLDU!

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Ahmet Ok yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğlunu silahla vurarak öldüren baba Ayhan Ok polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN