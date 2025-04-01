Yaşam

4 gündür aranan genç adam parkta ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gün boyunca kayıp olarak aranan Hüseyin Keskin bir parkta ölü halde bulundu. Keskin'in cenazesini ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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4 gündür aranan genç adam parkta ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki parkta hareketsiz yatan şahsı görenler polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Hüseyin Keskin (İHA) Hayatını kaybeden Hüseyin Keskin (İHA)

Ölen kişinin 4 gündür kayıp olan Hüseyin Keskin (33) olduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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