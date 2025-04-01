4 gündür aranan genç adam parkta ölü bulundu

Giriş Tarihi: 01.04.2025 02:40

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki parkta hareketsiz yatan şahsı görenler polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.