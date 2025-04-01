Şırnak'ta çıkan kavgada kan aktı! Yaralılar var

Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan taş ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 00:33

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Yeni Mahalle'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı-sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, K.T, M.S.T, M.I. ve L.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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