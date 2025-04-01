Siirt'te yangın paniği! Terlik fabrikasında çıkan alevler binayı kapladı
Siirt'te bulunan bir terlik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı hızla sararken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Akşam saatlerinde Gökçebağ beldesi Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde bulunan bir terlik fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binayı kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALINDI
Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.