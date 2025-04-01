Ordu-Giresun Havalimanı'nda sis engeli! Uçak seferleri iptal edildi
Ordu'da akşam saatleri etkili olan yoğun sis nedeniyle hava ulaşımı olumsuz yönde etkilendi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda sis dolayısıyla uçak seferleri iptal edildi. Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar ise Samsun ve Trabzon'daki havalimanlarına yönlendirildi.
Hava yolu şirketleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul, Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
Kentteki havalimanına iniş yapamayan 3 uçak Samsun Çarşamba Havalimanı, 1 uçak ise Trabzon Havalimanı'na yönlendirildi.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.