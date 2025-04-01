Bursa'da 4 gündür aranan şahıstan acı haber! Parkta ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kayıp olan şahıs parkta ölü bulundu. Şahsın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 00:08

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Edinilen bilgiye göre, bugün saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki parkta hareketsiz yatan şahsı görenler polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin 4 gündür kayıp olan Hüseyin Keskin (33) olduğu tespit edildi.

Şahsın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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