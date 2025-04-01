Samsun'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazazede çocuk tedbir amaçlı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 01:02

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Samsun'un Bafra ilçesinde E.D. idaresindeki 52 AEB 673 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü E.D. (25) ile araçta yolcu olarak bulunan H.D.(51) ve Ç.D.(2) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan, Ç.D. isimli çocuk tedbir amaçlı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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