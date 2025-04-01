Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 25 bin lira idari para cezası uygulandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve kaçan sürücü takip sonucunda kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin kovalamacasında şüphelinin uyuşturucu madde attığı tespit edildi. Ekipler tarafından şüpheliye ihtara uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 00:54

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarında denetleme yapan polis ekipleri Oğuzhan B. yönetimindeki 26 AJV 180 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Sürücünün kaçması üzerine polis ekipleri aracı takip etti. Otomobil sürücüsü Oğuzhan B., trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürerek bir süre kaçışını sürdürdü. Polis ekipleri takip sonucu Oğuzhan B.'nin kullandığı otomobili Emek Mahallesi'nde durdurdu. Oğuzhan B. ile yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındı.

Bu arada yaşanan takip sırasında otomobilden atıldığı belirlenen uyuşturucu ecza ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Oğuzhan B.'ye ihtara uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Oğuzhan B. ve arkadaşı işlemler için polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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