Mersin'de iki katlı binada yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Tarsus ilçesindeki 2 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamına yayılırken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 01:07

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Yangın, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi 918 sokak üzerinde bulunan iki katlı evin giriş katında yaşandı. Alınan bilgiye göre, evde kimsenin olmadığı anda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

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