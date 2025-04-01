Rize'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Rize'nin Çayeli ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Aşıklar köyünde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında U.C.Ç'nin kullandığı araçta arama yapıldı.
Aramada, İstanbul'dan gönderilen kutudaki elektrik süpürgesinin hortum kısmına gizlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.O, T.A. ve İ.B. gözaltına alındı.
E.O. ve T.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.B. serbest bırakıldı.