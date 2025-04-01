Kuvvetli rüzgar ve fırtınada çatılar uçtu: Trafikte aksama yaşandı
Aydın'da gece saatleri etkili olan kuvvetli fırtına ve rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı evlerde çatılarda uçma ve ağaç devrilmesi meydana geldi. Trafikte aksamalar yaşanırken emniyet ve itfaiye ekipleri teyakkuza geçti.
Aydın'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, trafikte aksamalar yaşandı.
Meteorolojinin fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından Aydın'da kuvvetli rüzgar etkili oldu. Zaman zaman kuvvetli rüzgar fırtınaya dönüşürken, il merkezi ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi.
EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ
Ata, Yedi Eylül, Ilıcabaşı Umurlu, Güzelhisar, Kocagür ve birçok mahallelerde bazı ağaçlar devrilirken, bazı evlerin çatıları da uçtu. Yarım saat süren fırtına sonrası polis ve itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. İlk belirlemelere göre, ağaç devrilmeleri sonrası bazı araçlarda ve evlerde maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir kişi yaralanmadı. Ekiplerin olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmaları sürüyor.