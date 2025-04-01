Kuvvetli rüzgar ve fırtınada çatılar uçtu: Trafikte aksama yaşandı

Giriş Tarihi: 01.04.2025 00:47

Aydın 'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, trafikte aksamalar yaşandı. Meteorolojinin fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından Aydın'da kuvvetli rüzgar etkili oldu. Zaman zaman kuvvetli rüzgar fırtınaya dönüşürken, il merkezi ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınada bazı evlerin çatıları zarar gördü. (İHA)

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Ata, Yedi Eylül, Ilıcabaşı Umurlu, Güzelhisar, Kocagür ve birçok mahallelerde bazı ağaçlar devrilirken, bazı evlerin çatıları da uçtu. Yarım saat süren fırtına sonrası polis ve itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. İlk belirlemelere göre, ağaç devrilmeleri sonrası bazı araçlarda ve evlerde maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir kişi yaralanmadı. Ekiplerin olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmaları sürüyor.