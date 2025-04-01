Yaşam

Kuvvetli rüzgar ve fırtınada çatılar uçtu: Trafikte aksama yaşandı

Aydın'da gece saatleri etkili olan kuvvetli fırtına ve rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı evlerde çatılarda uçma ve ağaç devrilmesi meydana geldi. Trafikte aksamalar yaşanırken emniyet ve itfaiye ekipleri teyakkuza geçti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Kuvvetli rüzgar ve fırtınada çatılar uçtu: Trafikte aksama yaşandı

Aydın'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, trafikte aksamalar yaşandı.
Meteorolojinin fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından Aydın'da kuvvetli rüzgar etkili oldu. Zaman zaman kuvvetli rüzgar fırtınaya dönüşürken, il merkezi ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınada bazı evlerin çatıları zarar gördü. (İHA) Kuvvetli rüzgar ve fırtınada bazı evlerin çatıları zarar gördü. (İHA)

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Ata, Yedi Eylül, Ilıcabaşı Umurlu, Güzelhisar, Kocagür ve birçok mahallelerde bazı ağaçlar devrilirken, bazı evlerin çatıları da uçtu. Yarım saat süren fırtına sonrası polis ve itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. İlk belirlemelere göre, ağaç devrilmeleri sonrası bazı araçlarda ve evlerde maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir kişi yaralanmadı. Ekiplerin olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN