Kocaeli'deki silahlı kavgada firari şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Derbent mahallesinde bir çardakta Cumartesi günü meydana gelen silahlı saldırıda Hasan Hüseyin Osmanoğlu hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında firari şüpheli gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 01:17

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce, Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'nda Hasan Hüseyin Osmanoğlu'nun (34) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin düzenlenen operasyonda şüpheliler H.Ş, A.A. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine götürülen şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

H.Ş. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'ndaki bir çardakta, 29 Mart Cumartesi günü H.Ş. ile arasındaki kavgada silahla vurularak ağır yaralanan ve Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Osmanoğlu, yaşamını yitirmişti.

Polis, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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