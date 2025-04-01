Yaşam

Aydın'da fırtına faciası! Çatıdan uçan su deposu yan evin banyosuna düştü

Aydın’ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde fırtına nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Evin çatısından fırtına nedeniyle kopan güneş enerjisi sisteminin su deposu, yandaki evin çatısını delerek banyoya düştü. Kimsenin yaralanmadığı faciada banyoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Aydın'da fırtına faciası! Çatıdan uçan su deposu yan evin banyosuna düştü

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bir evin çatısından kopan güneş enerjisi sisteminin su deposu, yandaki evin çatısını delip banyoya düştü.

FIRTINA DEVİRDİ GEÇTİ

Meteoroloji'nin sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Aydın'da gece saatlerinde olumsuz hava şartları etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Ağaç devrilmeleri ve çatı uçması olaylarında bazı araç, ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Yaşanan olumsuzlukların ardından polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ise çalışma başlattı.

UÇAN SU DEPOSU EVİN BANYOSUNA DÜŞTÜ

Yaşanan fırtınada dört katlı bir apartmanın çatısı zarar görürken, çatıdan kopan güneş enerjisine ait su deposu, yandaki iki katlı evin çatısını delip banyoya düştü. Yaşanan olayda kimse yaralanmazken, evin çatısında ve banyoda büyük çapta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN