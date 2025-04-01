Basın Ekspres yolunda makas atarak trafiği tehlikeye soktu
Bahçelievler Basın Ekspres yolunda bayramın ikinci günü bir sürücü trafikte makas atarak hem kendisinin hem diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O sürücünün ihmalkar tavırları diğer sürücüleri çileden çıkarttı.
Olay, dün öğle saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 34 EYP 196 plakalı aracın sürücüsü, trafikte makas atarak ilerledi. Hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, başka bir aracın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.