İstanbul'da otomobilin çarptığı kadının bacağı koptu! Acı haber geldi...
Kağıthane'de yokuş aşağı hızla ilerleyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı. Sürücü Nurhan Barut'un kontrolündeki araç, daha sonra kaldırımda yürüyen 48 yaşındaki Gülsüm Akgün'e çarptı. Bacağı kopan Akgünkaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Barut, "taksirle öldürme" suçundan tutuklanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar...
Kağıthan'de otomobiliyle yokuş aşağı ilerleyen Nurhan Barut (35), park halindeki bir araca, ardından da karşı istikametteki kaldırımda yürüyen Gülsüm Akgün'e (48) çarptı.
BACAĞI KOPAN KADIN HASTANEDE ÖLDÜ
Kaza sonucu bacağı koptuğu öğrenilen Akgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan sürücü Barut tutuklanırken, aracın yokuştan indiği anlar kameralara yansıdı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK GENÇ KADININ BACAĞINI KOPARDI
Kaza, 19 Mart Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede 34 GCZ 594 plakalı otomobiliyle yokuş aşağı hızla ilerleyen Nurhan Barut direksiyon hakimiyetini kaybetti. Barut otomobiliyle önce park halindeki bir araca ardından da karşı istikametteki kaldırımda yürüyen Gülsüm Akgün'e çarptı. Market alışverişinden döndüğü öğrenilen Akgün, kazada ağır yaralandı ve bacağı koptu.