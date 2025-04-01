Yaşam

İstanbul'da otomobilin çarptığı kadının bacağı koptu! Acı haber geldi...

Kağıthane'de yokuş aşağı hızla ilerleyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı. Sürücü Nurhan Barut'un kontrolündeki araç, daha sonra kaldırımda yürüyen 48 yaşındaki Gülsüm Akgün'e çarptı. Bacağı kopan Akgünkaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Barut, "taksirle öldürme" suçundan tutuklanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar...

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da otomobilin çarptığı kadının bacağı koptu! Acı haber geldi...

Kağıthan'de otomobiliyle yokuş aşağı ilerleyen Nurhan Barut (35), park halindeki bir araca, ardından da karşı istikametteki kaldırımda yürüyen Gülsüm Akgün'e (48) çarptı.

Yokuş aşağı hızla ilerleyen otomobil park halindeki araca çarptı. (İHA) Yokuş aşağı hızla ilerleyen otomobil park halindeki araca çarptı. (İHA)

BACAĞI KOPAN KADIN HASTANEDE ÖLDÜ

Kaza sonucu bacağı koptuğu öğrenilen Akgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADININ BACAĞI KOPTU

Gözaltına alınan sürücü Barut tutuklanırken, aracın yokuştan indiği anlar kameralara yansıdı.

Gülsüm Akgün (İHA)Gülsüm Akgün (İHA)

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK GENÇ KADININ BACAĞINI KOPARDI

Kaza, 19 Mart Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede 34 GCZ 594 plakalı otomobiliyle yokuş aşağı hızla ilerleyen Nurhan Barut direksiyon hakimiyetini kaybetti. Barut otomobiliyle önce park halindeki bir araca ardından da karşı istikametteki kaldırımda yürüyen Gülsüm Akgün'e çarptı. Market alışverişinden döndüğü öğrenilen Akgün, kazada ağır yaralandı ve bacağı koptu.

Kaza sonrası araçta büyük hasar oluştu (DHA)Kaza sonrası araçta büyük hasar oluştu (DHA)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Akgün'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü Nurhan Barut ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barut, 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kazaya neden olan aracın yokuştan indiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Yaşananları görgü tanıkları anlattı (DHA)Yaşananları görgü tanıkları anlattı (DHA)

"ARAÇ, YOKUŞ AŞAĞI SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE İNDİ"

Kazada park halindeki aracı hasar gören Elvan Bulut, "Araç, yokuş aşağı süratli bir şekilde indi. Ardından benim aracıma vurdu. Sonra da mantara vurdu. Oradan sonra da aşağıdan yukarı doğru yürüyen kadına çarptı. Kadının bacağı kesildi. Sonrasında itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini aradık. Yaralı kadını hastaneye götürdüler. Benim aracımda da hasar var. Kapısı kırıldı, jant ve lastik parçalandı" dedi.

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