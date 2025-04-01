İstanbul'da otomobilin çarptığı kadının bacağı koptu! Acı haber geldi...

Kaza sonrası araçta büyük hasar oluştu (DHA)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Akgün'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü Nurhan Barut ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barut, 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kazaya neden olan aracın yokuştan indiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.