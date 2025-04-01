Yağmur suyu hattına düşen yavru ördek kurtarıldı

Sivas'ta yağmur suyu tahliye hattına düşen yavru ördek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 11:20

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Edinilen bilgilere göre olay Kızılırmak Mahallesi Küme Evler mevkiinde meydana geldi. Yavru ördeğin yağmur suyu hattında düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yavru ördeği kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yavru ördeği düştüğü yerden çıkaran itfaiye ekipleri, sahibine teslim etti.

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