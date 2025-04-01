Çorum'da 19 yaşındaki genç yanarak can vermişti: Soruşturmada 2 tutuklama

Çorum'da geçtiğimiz gün 3 katlı bir binanın 1'nci katında çıkan yangında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken Doğan Çördük'ün ölümüne ilişkin ekipler soruşturma başlattı. İncelemelerde Çördük'ün 2 akrabası gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 05:42

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Dün sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 3 katlı binanın 1'inci katındaki evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 19 yaşındaki Doğan Çördük hayatını kaybederken dumandan etkilenen R.A. (75), H.S. (62), D.K. (82), F.Ö. (45) ve M.K. (81) ekipler tarafından binadan tahliye edilerek Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde, yangın sırasında evde oldukları belirlenen Çördük'ün akrabaları A.Ç. ve Ş.Ç. gözaltına alındı. Çelişkili ifadeleri sebebiyle Çorum Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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