Edirne'de arkadaş tartışmasında kan aktı: Arkadaşını boğazından bıçakladı

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde, TOKİ Konutları yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde tartışan iki arkadaş arasında kavga çıktı. H.K., yanındaki U.T.’yi boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 16:11

Paylaş



ABONE OL

Edirne'de otomobille ilerleyen iki arkadaşın arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu, 1 kişi boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.

BIÇAKLA ARKADAŞINA SALDIRDI

Olay, Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde TOKİ Konutları yol güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde 59 UK 202 plakalı otomobilde tartışan H.K. ile U.T.'nin arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Otomobil içerisinde kavga eden iki arkadaştan H.K., bıçakla arkadaşını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan U.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN