Antalya'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Antalya’da yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 16:07

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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.30 sıralarında Akseki-Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde meydana geldi.

Akseki istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Ahmet Y. sevk ve idaresindeki 80 AGH 202 otomobil Akseki'nin Manayıt mevkiine geldiğinde havanın yağışlı, zeminin ıslak olmasından dolayı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağ tarafında bulunan kayalık ve taşlık alana çarpan otomobil savrularak takla attı.

Sürücünün aracın içerisinde sıkıştığını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, Bölge Trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Ahmet Y., Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kaza ile ilgili Akseki Taşlıca Jandarma karakol komutanlığı tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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