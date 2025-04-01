Kastamonu'da katliam gibi kaza: 3 ölü 4 yaralı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde, Küre-İnebolu kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar sıkıştıkları araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 16:17

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Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Küre-İnebolu kara yolu Ersizlerde mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 78 AT 751 ve 52 DM 099 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otomobil içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastanelere kaldırıldı.

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