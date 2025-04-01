Yapay zeka vurgunu! Kodları aldılar ödeme yapmadılar | Zoom toplantısında kusursuz Türkçe

DEEPFAKE TEKNOLOJİSİ NEDİR? Yapay zekâ teknolojisi o kadar hızlı ilerledi ki, neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Artık pek çok alanda yapay zekânın kolaylaştırıcı ve yön gösterici özelliklerinden faydalanıyor. Ancak yapay zekâyı suç aracı olarak kullanmak isteyenler de boş durmuyor. Çeşitli yöntemlerle yapay zekâ teknolojilerini dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıyor. En sık başvurulan yöntem de "deepfake". Deepfake, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleri kullanılarak gerçeğe çok yakın sahte görüntü ve sahte ses oluşturan bir teknoloji. Kötü niyetli kişiler, deepfake teknolojisini sahte görüntü ve ses üreterek dolandırıcılık, dezenformasyon, kara propaganda, itibar saldırısı, kişisel gizlilik ihlali için kullanıyor.

'BOT MÜŞTERİ' NASIL ANLAŞILIR? Aşırı profesyonellik : Hiç hata yapmayan, her mesajı saat gibi atan müşterilere şüpheyle bakın. İnsan dokunuşu eksik olabilir. Tekrarlayan yüz hareketleri : Görüntülü görüşmelerde jestler, mimikler mekanik veya tekrarlıyorsa deepfake olabilir. E-Posta uzantısı gerçek görünüp sahte olabilir : Gerçek firmalara benzetilmiş ama ufak değişiklik içeren adresleri kontrol edin. Israrla demo ve erişim talebi : Ödeme yapılmadan kodlara erişim isteyen müşteri büyük risktir. Sözleşme & avukat oyunu : Sözleşmeleri ve "hukuki temsilcileri" kamu sistemlerinden mutlaka sorgulayın.

Yapay zeka ile milyonluk vurgun (AA)

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Hasan Dertli/Sodec Technologies Genel Müdürü: Yapay zekâ destekli dolandırıcılıkların büyük bir hızla yayılma riski var. Artık sadece iki boyutlu bir fotoğraftan bile hiç var olmayan bir kişinin yüzünü üretip konuşturmak mümkün. Dolandırıcılar, zoom gibi platformlarda, bu sahte görüntüleri Open Broadcaster Software gibi sistemler üzerinden kolayca yüklüyor. Gözle bakarak bu videonun gerçek mi sahte mi olduğunu anlamak neredeyse imkânsız. Laboratuvar koşullarında bile tespiti zor. Bu yüzden pasaport ve kimlik doğrulama sistemlerini dijital ortama taşıması kaçınılmaz.

Tolga Dinçer/ DT Cloud CEO: Bu tarz dijital saldırılarla baş edebilmenin tek yolu, artırılmış kimlik doğrulama yöntemleri ya da yapay zekâ varlıklarını gerçek kişiler gibi tanımlamaktan geçiyor. Burada önemli olan bu tarz teknoloji üretenleri kimlik altına alabilmek. Gelecekte yapay zekâ varlıkları da kimlik sahibi olacak. Tıpkı bir vatandaş gibi TC kimlik numarası ya da uluslararası bir tanımlayıcıya sahip olacaklar. Bu sayede hukuki sistemin içine girecek, sorumluluk üstlenecekler.