Yapay zeka vurgunu! Kodları aldılar ödeme yapmadılar | Zoom toplantısında kusursuz Türkçe
Türkiye’de faaliyet gösteren bir yazılım şirketi, yapay zeka destekli bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. Şirket yetkilileri, sahte bir müşteriyle Zoom üzerinden görüntülü toplantılar yaptı, resmi belgeler ve sözleşmeler paylaşıldı, ardından proje teslim edildi. Ancak, yapay zeka ile oluşturulan sahte kimlik sayesinde dolandırıcılar kodları aldı fakat ödeme yapmadı.
Yapay zek teknolojisi o kadar hızlı ilerledi ki, neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Artık pek çok alanda yapay zekanın kolaylaştırıcı ve yön gösterici özelliklerinden faydalanıyor. Ancak yapay zekayı suç aracı olarak kullanmak isteyenler de boş durmuyor. Çeşitli yöntemlerle yapay zeka teknolojileri dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıyor. Yapay zeka üzerinden dolandırılma vakaları Türkiye'de de baş göstermeye başladı. Ankara'da faaliyet gösteren, 17 kişilik kadrosuyla özel yazılım çözümleri sunan bir KOBİ yapay zeka ile oluşturulmuş bir bot müşteri tarafından dolandırıldı.
ZOOM TOPLANTISINDA KUSURSUZ TÜRKÇE
Ankara'da faaliyet gösteren KOBİ, Avrupa merkezli gibi görünen "AlverraTech" adlı müşteriyle ilk kez geçen yıl aralık ayında tanıştı. İngiltere merkezli bir teknoloji firmasının adıyla eşleşen bir domain, özenle hazırlanmış bir web sitesi, hatta şirketin CEO'sunun LinkedIn sayfası dahi vardı. İlk temas bir e-posta ile başladı. Ardından zoom toplantıları yapıldı. Karşılarındaki kişi pürüzsüz İngilizcesi ve net kamera görüntüsüyle ikna ediciydi. Şirkette soyadı 'Kara' olan Türk asıllı bir İngiliz vatandaşı olduğunu söyleyen yönetici de Zoom'a katılarak kusursuz Türkçesi ile konuştu.
PROJE TAMAMLANDIĞINDA TESLİM EDİLEN HİZMETİN BEDELİ 5 MİLYON TL
Ankaralı firma, yabancı müşterisinin talebi doğrultusunda özel bir e-ticaret altyapısı geliştirdi. Zoom'da görüntülü görüştüler, şirket tescil belgeleri paylaşıldı, sözleşmeler imzalandı, proje teslim edildi. Proje tamamlandığında teslim edilen hizmetin bedeli 5 milyon TL idi. Bu sistem, blockchain destekli stok yönetiminden, yapay zeka ile çalışan müşteri segmentasyonuna kadar birçok özgün modül içeriyordu. Ancak ne ödeme geldi ne de geri dönüş...