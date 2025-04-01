Yaşam

Çeşme ve Karaburun'da kuvvetli sağanak! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçelerinde zaman zaman hakim olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Öte yandan, Çeşme açıklarında çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Çeşme ve Karaburun'da kuvvetli sağanak! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçelerinde yer yer sağanak yağış etkili oldu.

Karaburun ilçesinde yoğun sağanak yağış (İHA) Karaburun ilçesinde yoğun sağanak yağış (İHA)

Sağanak yağışlar birlikte Çeşme açıklarında ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Gökyüzündeki şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN