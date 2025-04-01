Aydın'da kamyonetin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonetin altında kalan 85 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü geri manevra yaparken, yaşlı adam kamyonun altında kaldı. Yaşlı adam hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.04.2025 12:16

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Aydın'ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

GERİ MANEVRA ESNASINDA KAMYONUN ALTINDA KALDI

Olay, Ilıcabaşı Mahallesi 315 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Y. yönetimindeki 35 AAU 480 plakalı kamyonet geri manevra yaptığı sırada Mustafa Ayrıç'a (85) çarptı. Kamyonun altında kalan Ayrıç yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayrıç'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ayrıç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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