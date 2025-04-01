Köpekten kaçan kedi direğe tırmandı: Çevredekiler yardıma koştu
Van Başkale'de köpekten kaçan kedi, elektrik direğine tırmandı. Köpek direğin etrafında dolanırken durumu fark edenler kedinin yardıma koştu. Köpek bölgeden uzaklaştırılırken, kedi ile köpeğin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Van'ın Başkale ilçesinde sahipsiz köpeklerin kovaladığı kedi, saatlerce elektrik direğinde bekledi. Tepebaşı Mahallesi'nde bir kedi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Kaçarak elektrik direğine tırmanan kedi, köpekler bölgeden uzaklaşmayınca saatlerce direkte mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların köpekleri uzaklaştırmasının ardından kedi, direkten indi.