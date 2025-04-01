Avcılar'da havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı

Avcılar'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen martı, itfaiye tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 12:31

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Ambarlı Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın üçüncü katında oturan Ahmet Sar, evlerinin banyo bölümünden martı sesi geldiğini fark etti. Martı sesinin bir türlü kesilmemesi ve zaman zaman kanat çırpma sesi duyulması üzerine havalandırma boşluğuna düştüğünü anladı. Ahmet Sar, martıyı sıkıştığı yerden kurtarmak için itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekip, ev sakinlerinden izin alarak banyodaki havalandırma penceresini söktü. Ardından, bir görevli, hayvan yakalama aparatı ile martıya ulaştı. Gövdesinden bağlanarak yukarı çekilen martı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralanmadığı belirlenen martı daha sonra bahçeye bırakıldı.

Ahmet Sar, "Martı havalandırma boşluğunda sıkışınca itfaiyeden yardım istedik. Gelip kurtardılar" dedi.

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