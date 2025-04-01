Aydın'da fırtına çatıları uçurdu

Aydın'da etkili olan fırtına çeşitli ilçelerde çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 12:43

Paylaş



ABONE OL

Kentte akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak, gece de devam etti.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrildi. Çatıların uçmasına neden olan rüzgar, Koçarlı ilçesindeki Çallı Mahalle Camisi'nin külah bölümünü yıktı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine ekiplerin olumsuz hava şartları nedeniyle gece boyunca görevde olduğunu söyledi.

Efeler, İncirliova, Didim ve Koçarlı ilçelerinde 26 çatının uçtuğunu kaydeden Canbolat, olaylarda herhangi bir yaralanmanın olmadığını ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN