Tekirdağ'da trafik denetimi! Bayramda 6 araç trafikten men edildi
Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı'nda denetimleri sıklaştırarak sürücülere uyarılarda bulundu. İl merkezi, şehirlerarası karayolları ve ilçelerde yoğunlaştırılmış denetimlerde 40 araca sorgu yapılırken 6 araç trafikten men edildi. Sürücülere 35 bin lira para cezası kesildi.
Trafik ekipleri yapılan denetimlerde sürücülere, bayram trafiğinin yoğunluğu nedeniyle daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği hatırlatılarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
35 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Denetimlerde toplam 40 araca sorgu yapılırken, 10 cezai işlem uygulandı, 6 araç trafikten men edildi ve sürücülere toplam 35 bin lira ceza yazıldı.
Ayrıca, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri ve personeline yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Trafik ekipleri, otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımının önemini anlatarak, güvenli yolculuk için kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.