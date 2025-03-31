Tekirdağ'da trafik denetimi! Bayramda 6 araç trafikten men edildi

Giriş Tarihi: 31.03.2025 03:22

Trafik ekipleri yapılan denetimlerde sürücülere, bayram trafiğinin yoğunluğu nedeniyle daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği hatırlatılarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Tekirdağ'daki bayram denetimlerinde 40 sürücüye sorgu yapıldı. (İHA)

35 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Denetimlerde toplam 40 araca sorgu yapılırken, 10 cezai işlem uygulandı, 6 araç trafikten men edildi ve sürücülere toplam 35 bin lira ceza yazıldı.

Ayrıca, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri ve personeline yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Trafik ekipleri, otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımının önemini anlatarak, güvenli yolculuk için kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.