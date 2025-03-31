Firariye yapılan baskında Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçilirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri silahlı tehdit suçundan aranan M.K. isimli şahsın adresine baskın düzenledi. Evde yapılan arama sırasında Roma dönemine ait 2 adet ok ucu, 5 adet kaşık, 13 adet heykel, 1 adet yüzük, 8 adet sikke ve 2 adet kafa heykeli bulundu.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 03:13

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İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı tehdit suçundan aranan M.K. isimli şahsın Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada suç aleti silah ve Roma dönemine ait 2 adet ok ucu, 5 adet kaşık, 13 adet heykel, 1 adet yüzük, 8 adet sikke ve 2 adet kafa heykeli ele geçirdi. Şüpheli M.K. gözaltına alınırken, tarihi eserlere el konuldu.

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