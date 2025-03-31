İki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 31.03.2025 03:30

Olay, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 9. Yavuz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Husumetlilerin kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. (İHA)

SALDIRGAN ARANIYOR

Kavga sırasında 1'i ağır 3 yabancı uyruklu şahıs bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahısları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.