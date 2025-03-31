İki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Husumetli tarafların arasında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaranırken 3 yabancı uyruklu şahıs bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken kaçan şüpheli için arama çalışmaları sürüyor.
Olay, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 9. Yavuz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
SALDIRGAN ARANIYOR
Kavga sırasında 1'i ağır 3 yabancı uyruklu şahıs bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahısları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.