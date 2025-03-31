Tekirdağ'da husumetliler arasında kanlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada Mürteza Taşkın (40) hayatını kaybetti, kardeşi Cem Taşkın ise yaralandı. Olayın ardından kaçan T.A. ve H.A., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 17:14

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada Mürteza Taşkın (40) öldü, kardeşi Cem Taşkın ise yaralandı. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAVGADA BIÇAKLANDI

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Kapaklı'nın Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli 2 aile fertleri arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. T.A. ve kardeşi H.A. ile kavga eden Mürteza Taşkın ile kardeşi Cem Taşkın, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. T.A. ile H.A., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Mürteza Taşkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Cem Taşkın, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ölen Taşkın'ın cansız bedeni de hastane morguna kaldırıldı.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Polis, olaydan sonra kaçan T.A. ve H.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tarafların kavgaları ve 2 kişinin bıçaklandığı anlar da çevredeki iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi.

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