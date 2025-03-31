Diyarbakır'da şüpheli ölüm: İntihar mı cinayet mi?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde 37 yaşındaki D.A., evinde ölü bulundu. Eşinin polis merkezine giderek intihar ettiğini öne sürmesi üzerine ekipler adrese yönlendirildi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu. Mevlana Halit Mahallesi 35. Sokak'ta oturan 37 yaşındaki D.A'nın kocası polis merkezine başvurarak, eşinin intihar ettiğini öne sürdü.
SİLAHLI ATEŞ AÇILMASI SONRASI ÖLDÜ
Eve giden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri D.A'yı ölü buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, kadının silahla ateş açılması sonucu öldüğü belirlendi.
Kadının cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan kadının kocasının emniyetteki işlemleri sürüyor.