Tekel bayide "gürültü" kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı 8 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir tekel bayide gürültü sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi darp edilerek yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 8 kişi gözaltına alınırken yaralılardan birinin emekli polis olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 01:44

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gürültü sebebiyle çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada iki kişi darp edilerek yaralanırken 8 kişi gözaltına alındı.

"GÜRÜLTÜ" KAVGASI HASTANEDE BİTTİ!

Karaağaç Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, tekel bayide bulunan iki kişi ile bir grup arasında gürültü sebebiyle çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada tekel bayide bulunan iki kişi darp edilerek yaralandı.

8 GÖZALTI VAR!

Yaralananlardan birinin emekli polis olduğu öğrenildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Kavgayı duyan grubun yakınları olay yerinde polise zorluk çıkarttı.

Polis ekiplerinin güçlükle dağıttığı grupta 8 kişi gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken olay yerinde bir adet silah da bulundu.

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