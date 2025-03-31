Facianın eşiğinden dönüldü! Araç alev topuna döndü

Gümüşhane’de seyir halindeki araç korku dolu anlara neden oldu. Elektrik aksamındaki sorun nedeniyle araçta çıkan yangını bölgeye sevk edilen itfaiye ekipler söndürmekte güçlük çekti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken alevlere teslim olan araç hurdaya döndü.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 01:51

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Gümüşhane'de seyir halindeki araç, elektrik aksamındaki sorun nedeniyle alev aldı. Ekipler alevleri söndürmekte güçlük yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, akşam saatlerinde Şiran ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şiran-Kelkit karayolunda Kelkit istikametine giden Hüseyin Yazıcı idaresindeki 29 AAP 862 plakalı aracın motor kısmından aniden dumanlar çıkmaya başladı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI!

Sürücü aracını kenara çekerek indiğinde alevler tüm aracı sardı. Araçta yolcu olarak bulunan Rengin Yücel (21), Eda Çırak (21), Yasemin Güçlü (21) da araçtan son anda inerek yara almadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev topuna dönen aracı söndürmek için yoğun çaba harcayan itfaiye erleri, uzun süren çalışmanın ardından yangını söndürmeyi başardı. Alevlere teslim olan araç hurdaya döndü.

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