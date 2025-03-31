Çorum'da silahlı kavga kanlı bitti! Yaralılar var

Çorum'un Alaca ilçesinde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavga dönmesi ile 2 kişi tüfekle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 01:40

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Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurulan 2 kişi yaralandı.

Olay, Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda 2 grup arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı.

TÜFEKLE VURDULAR

Kavga sırasında A.Y. ve M.F.Ç. tüfekle vurularak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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