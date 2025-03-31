Küçük çocuğun yuttuğu para hastanelik etti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yuttuğu 50 kuruşluk madeni para yemek borusuna takılan 5 yaşındaki çocuk fenalaştı. Durumu fark eden aile, çocuğu otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 19:03

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun yuttuğu 50 kuruşluk madeni para yemek borusuna takıldı. Çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Mesudiye Mahallesi Sarmaşık Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Evinde oynayan 5 yaşındaki Yusuf Z., halının üzerinde bulduğu 50 kuruşluk madeni parayı ağzına götürdü. Parayı yutan Yusuf, bir anda fenalaştı.

Durumu fark eden aile, çocuğu otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tetkiklerde paranın yemek borusuna takıldığı tespit edildi. Çocuk, boğazındaki paranın çıkarılması için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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