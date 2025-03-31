Karabük'te kahreden olay! Kazada hayatını kaybeden polis memuru için son görev
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Eren Yılmaz’ın (26) cenazesi toprağa verildi. Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskipazar Kaymakam Vekili Mehmet Abdulkadir Güvenç, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Ordu ve vatandaşlar katıldı.
Hamzalar-Kabaarmut grup yolunda dün meydana gelen kazada vefat eden Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde görevli polis memuru Yılmaz için Hamzalar köyü Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskipazar Kaymakam Vekili Mehmet Abdulkadir Güvenç, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Ordu ve vatandaşlar katıldı.
Yılmaz'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Polis memuru Yılmaz idaresindeki 06 BR 9031 plakalı hafif ticari araç, Hamzalar-Kabaarmut grup yolunda kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmiş, kazada sürücüyle yanındaki M.S. (30) ağır yaralanmıştı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.