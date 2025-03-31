AJet'ten indirimli bilet kampanyası: 1 Nisan-31 Mayıs arasında geçerli

AJet, birinci yıl dönümüne özel olarak mobil uygulama üzerinden yapılan bilet alımlarıyla, 1 Nisan-31 Mayıs arasında yapılacak uçuşlarda %20 indirim sunuyor. İndirim, üyelik girişi ve kodun girilmesiyle geçerli olacak.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 18:28

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AJet birinci kuruluş yıl dönümüne özel, yolcularına tüm uçuşlarda yüzde 20 indirimli bilet imkanı sundu. AJet'ten yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın bilet alan yolcular 1 Nisan-31 Mayıs arasında yapılacak uçuşlarda indirimden faydalanalabilecek.

98 NOKTAYA UÇUŞ

Yolcular, sadece mobil uygulama üzerinden alacakları indirimli biletlerle yurt içi ve yurt dışında 98 noktaya uçuş yapabilecek. İndirim, mobil uygulaması üzerinden üyelik girişi yapılması ve indirim kodunun ilgili alana girilmesiyle geçerli olacak.

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