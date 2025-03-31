İstanbul'da trafik yoğunluğu: Bayramda da devam etti

İstanbul trafiği, bayramın hareketliliğiyle yoğunlaştı. Bugün saat 17.30 itibariyle trafik yoğunluğu %62 olarak ölçüldü. Özellikle köprü geçişlerinde yoğunluk zirveye çıkarken araçlar güçlükle ilerliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.03.2025 18:12

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İstanbul trafiği, bayramın hareketliliğiyle birlikte yine yoğunlaştı. Bugün saat 17.30 itibariyle, İstanbul'daki trafik yoğunluğu %62 olarak ölçüldü.

KÖPRÜ GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK

Bayram havasını fırsat bilenler güzel havada dışarı çıkarken, ana arterlerde araçların güçlükle ilerlediği gözlemlendi. Özellikle merkeze yakın bölgelerde ve köprü geçişlerinde yoğunluk zirveye çıkmış durumda.