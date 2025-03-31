İstanbul-İzmir Otoyolu'nda korkunç kaza! Ölüler ve yaralılar var
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 araç birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
OTOMOBİLLER BİRBİRİNE GİRDİ
İzmir'den İstanbul istikametine seyreden T.E.E. idaresindeki 45 ADA 79, O.R. yönetimindeki 09 AHE 833, S.A. kontrolündeki 10 BV 130, E.C.B. idaresindeki 06 BNJ 702 ve K.A. yönetimindeki 34 BYR 469 plakalı otomobiller, Susurluk ilçesi Ömerköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Yağışlı havada meydana gelen kazada, S.A. ile E.C.B. yaşamını yitirdi. Araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası 2 şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.