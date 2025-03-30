Karabük'teki feci kazadan acı haber! Polis memuru kurtarılamadı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 23:48

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın devrilmesi sonucu polis memuru hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Hamzalar-Kabarmut grup yolunda meydana geldi. Mehmet Eren Yılmaz (26) idaresindeki 06 BR 9031 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

POLİS MEMURUNDAN ACI HABER

Kazada sürücü Yılmaz ile yanında bulunan M.S. (30) ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Eren Yılmaz'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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