Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 105 sikke ele geçirildi

Gaziantep'te, tarihi eser niteliğindeki 105 sikkeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 12:25

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen ve Şahinbey ilçesinde ikamet eden A.Ö'nün üzerinde yaptığı aramada 105 tarihi eser niteliğinde sikke ve metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.