Kimsesiz adamın üzerinden çıktı! Duygulandıran vasiyet

Giriş Tarihi: 31.03.2025 12:35

Amasya'da hastanede hayatını kaybeden kimsesiz adamın üzerinden çıkan notta evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı.



Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp damar cerrahisi bölümünde tedavi gören Yaşar Uzun (70), dün hayatını kaybetti. Kimsesi bulunmayan Uzun'dan geri kalan eşyaları toplayan çalışanlar el yazısıyla yazılmış 'vasiyetimdir' başlıklı bir notla karşılaştı.